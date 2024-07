Punt in Noorwegen genoeg voor EK-ticket: 'Maar moeten wedstrijd ingaan om te winnen'

"In de tweede helft heeft Lize niets te doen gehad", haalt ze doelvrouw Lize Kop aan. "Daar moeten we naartoe, want dan controleren we de wedstrijd. Dat was even weg, maar is nu weer terug. Daar ben ik heel blij mee."

Meer energie

Bondscoach Andries Jonker deelt die kijk op de zaken. Hij herinnert zich de vorige confrontatie met Noorwegen nog. Het werd afgelopen april na een zwaarbevochten wedstrijd 1-0 voor Nederland, dankzij een vroege treffer van Lineth Beerensteyn. "We hadden een paar dagen eerder bij Italië verloren. Er lukte niet veel. Van Noorwegen hebben we toen op wilskracht gewonnen. Tanden op elkaar en vechten."

"Nu zitten we in een andere fase. We hebben vrijdag een prima tweede helft gespeeld. Dat zag er heel anders uit dan in die eerdere wedstrijden. Er zit nu meer energie in het team. We willen aansprekend voetbal spelen en dat was weer een keer gelukt. Daar zijn we blij mee."