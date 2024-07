Trump maakt met verband op oor opwachting op Republikeinse conventie

Donald Trump is voor het eerst voor het publiek verschenen sinds de aanslag in Pennsylvania. Hij maakte zijn opwachting tijdens de eerste dag van de Republikeinse conventie in Milwaukee.

Trump kwam binnengelopen met een verband om zijn oor. Hij raakte gewond aan zijn rechteroor bij de aanslag in Pennsylvania. De oud-president werd in de zaal uitvoerig toegejuicht door zijn partijgenoten terwijl zanger Lee Greenwood God Bless the USA zong. Trump balde opnieuw zijn vuisten, zoals hij ook deed toen hij na de aanslag werd weggevoerd door zijn beveiligers.

Toen Trump binnenliep klonk er applaus: