Meer vrouwen lopen 50 km bij Vierdaagse: 'Heb net zulke lange benen als mannen'

De Vierdaagse ontstond in 1909 als een militaire mars voor mannen. In 1913 liep voor het eerst een vrouw mee en in de jaren 20 waren dat er al een stuk meer. Ze moesten destijds nog wel dezelfde afstand afleggen als mannen. In 1932 besloot de organisatie dat vrouwen maximaal 40 kilometer mochten lopen. Later werd de 50 kilometer voor vrouwen weer opengesteld, als optie.

Dat er aparte afstanden zijn voor mannen en vrouwen komt voort uit het idee "dat vrouwen niet gemaakt zijn voor zware activiteiten", zegt sportsocioloog Agnes Elling van het Mulier Instituut.

"Maar het is al heel lang bekend dat dat nergens op gestoeld is", zegt Elling. Volgens haar kunnen vrouwen prima langere afstanden afleggen. Ze doen er meestal alleen langer over, omdat ze minder spiermassa hebben en kleiner zijn.

Dat mannen bij de Vierdaagse verplicht verder moeten lopen dan vrouwen, vindt Elling onzin. "Er zijn heel veel vrouwen die 50 kilometer goed aankunnen, en heel veel mannen voor wie 40 kilometer meer dan genoeg is."

Afhaken vrouwen

Hoogleraar fysiologie Maria Hopman van het Radboudumc is het daar niet mee eens. Zij onderzocht in 2019 in opdracht van Stichting De 4Daagse hoe mannen en vrouwen het wandelevenement ervaren. De organisatie overwoog toen namelijk om 50 kilometer ook voor vrouwen verplicht te stellen.

Hopman en collega-onderzoekers vergeleken hartslag, lichaamstemperatuur en vochtbalans tussen vrouwen op de 40 kilometer en mannen op de 50 kilometer. "We zagen in al die waardes dat vrouwen die 40 kilometer lopen het zwaarder hebben dan mannen die 50 lopen."

Hopman: "Op basis daarvan hebben we geadviseerd om 50 kilometer niet verplicht te stellen voor vrouwen". Het was volgens haar aannemelijk dat veel vrouwelijke deelnemers dan zouden afhaken. "Natuurlijk zijn er vrouwen met aanleg voor veel duurvermogen, en die mogen ook de 50 kilometer lopen."

Met een startschot en confettikanon ging de Vierdaagse vanochtend in alle vroegte van start: