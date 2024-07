Biden: geen spijt van harde taal over Trump, wel van 'bullseye'-opmerking

Joe Biden heeft geen spijt van de manier waarop hij in het verleden over Donald Trump gepraat heeft in het openbaar. Wel vindt hij dat hij vorige week tijdens een telefoontje met geldschieters niet had moeten zeggen dat het tijd was "om Trump in het vizier te krijgen" (It's time to put Trump in a bullseye).

"Het was een fout om dat woord (bullseye, red.) te gebruiken", zei Biden in een interview met NBC News. Ik bedoelde ermee dat ik mij op hem wilde focussen. Dat ik wilde focussen op wat hij aan het doen was, op zijn beleid, op het aantal leugens dat hij tijdens het debat uitte."

Kritiek op retoriek

De bullseye-opmerking, die Biden vijf dagen voor de aanslag op Trump maakte, leidde tot kritiek van een groep Republikeinen. Zij achten Biden en de Democraten medeschuldig aan de aanslag. Huis van Afgevaardigden-lid Mike Collins zei nadat hij hoorde over de opmerking van Biden dat de president "de orders heeft gegeven".

Ook sommige andere Republikeinen, onder wie de uiterst conservatieve Marjorie Taylor Greene en Lauren Boebert, vielen de president aan op zijn opmerking. Hoewel Biden dus erkent dat die opmerking niet handig was, wil hij niets weten van de suggestie dat hij zich verder in onnodige opruiende taal heeft uitgelaten over Trump.

Bedreiging

Biden stelde in het interview met NBC dat het noodzakelijk is om Trump te karakteriseren als "een bedreiging voor de democratie" vanwege Trumps eigen retoriek. "Ik ben niet de man die zei 'ik wil een dictator zijn op de eerste dag'. Ik ben niet de man die de uitkomst van de verkiezingen weigerde te accepteren."

"Hoe praat je over de bedreiging van de democratie die echt is wanneer een president (Trump, red.) dingen zegt die hij zegt?" vroeg de president zich in het interview af. "Ga je dan gewoon niets zeggen omdat het iemand zou kunnen ophitsen?"

'Oververhit'

De woorden van Biden komen een dag nadat hij in een videotoespraak juist opriep tot "minder verhitte retoriek" bij zowel Republikeinen als Democraten.

"De politieke retoriek in dit land is oververhit geraakt. Het is tijd om af te koelen. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om dat te doen", zei hij in die toespraak.