Trainer Farioli kent financiële situatie Ajax, maar heeft 'een team vol harde werkers'

De 35-jarige Italiaan is aan een loodzware klus begonnen na een van de slechtste seizoenen in de clubhistorie van de Amsterdammers. Ajax eindigde op de vijfde plek in de eredivisie, waardoor de club volgende week donderdag al in de tweede voorronde van de Europa League instroomt. Tegenstander is de Servische club Vojvodina.

Komt die wedstrijd niet te snel? "Daar hebben we geen invloed op", zegt Farioli, nu een ruime maand in Amsterdamse dienst. "We zouden graag nog wat dagen extra hebben ter voorbereiding. Maar dat is niet mogelijk. We zullen er vanaf het eerste fluitsignaal klaar voor moeten zijn, tegen een opponent die naar Amsterdam komt om de wedstrijd van hun leven te spelen."

Maar eerst wacht deze week dus nog het zomerse trainingskamp op de Wageningse Berg, waar Farioli met een 31-koppige selectie naar is afgereisd. Donderdag oefent Ajax tegen Al-Wasl uit de Verenigde Arabische Emiraten en vrijdag tegen Olympiakos Piraeus. Afgelopen zaterdag wonnen de Ajacieden van het Schotse Rangers (2-1).

Nog geen internationals

Oranje-internationals Steven Bergwijn, Brian Brobbey en de Argentijnse doelman Geronimo Rulli ontbreken nog. EK-gangers Ahmetcan Kaplan, Borna Sosa en Josip Sutalo zijn wel bij de groep aangesloten.

Ook mag een aantal talenten aan het eerste van Ajax ruiken, waaronder de verdedigers Aaron Bouwman (16) en Dies Janse (18). Verder is Owen Wijndal teruggekeerd na een huurperiode bij Royal Antwerp FC, evenals Naci Ünüvar en Youri Baas die waren verhuurd aan FC Twente en NEC.