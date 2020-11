Getroffen organisaties noemen maatregelen 'onbegrijpelijk' en een 'knockdown'

Dirk Nijdam van het Groninger Forum vindt de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet "onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk". Het gloednieuwe multifunctionele gebouw opende een jaar geleden, maar moet nu grotendeels dicht. De drie horecazaken waren al gesloten, maar nu gaan ook de deuren van het museum, het filmhuis en de bibliotheek in het Forum op slot.

Nijdam: "We houden de begane grond open, want daar is de VVV en een coffee to go." De eerste drie maanden na opening had het Forum ruim 1 miljoen bezoekers. Sinds maart is het aantal bezoekers ingestort. "Hier in het noorden is niet zoveel aan de hand, maar ik snap dat je niet voor elke regio of stad beleid kan maken", aldus Nijdam. En daarmee onderschrijft hij de woorden van minister Hugo de Jonge, die tijdens de persconferentie benadrukte dat "we dit voor elkaar doen".

Meer branches reageren met enig begrip op het afgekondigde 'verzwaringspakket' van het kabinet. De Club van Elf, waar organisaties onder vallen als de Efteling, het Openlucht Museum en de Apenheul, vindt de verplichte sluiting jammer. Als het bij twee weken blijft is het te overzien, de grootste klap is al in de zomer gevallen, aldus de organisatie.