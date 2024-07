Stuk rustiger in IJmuiden, veiligheidsmaatregelen na drugsgeweld stoppen

Er komt na zes maanden een eind aan maatregelen tegen drugsgeweld in IJmuiden. Het extra cameratoezicht is opgeheven en binnenkort is er ook geen veiligheidsrisicogebied meer. Dat heeft burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen, waar IJmuiden onder valt, bekendgemaakt.

Volgens de politie is er momenteel geen directe dreiging van nieuwe, ernstige geweldsincidenten. "Hoewel het nog steeds onrustig is binnen de IJmuidense drugswereld, is het in stand houden van het veiligheidsrisicogebied en cameratoezicht naar mijn oordeel niet langer noodzakelijk en proportioneel om de openbare orde en veiligheid te handhaven", aldus Dales.

De veiligheidsmaatregelen werden afgelopen januari ingevoerd vanwege het toegenomen drugsgeweld in de stad. In de maanden daarvoor waren er tientallen geweldsincidenten met vuurwapens of explosieven.

Een groot deel van de havenplaats werd bestempeld als veiligheidsrisicogebied, wat inhoudt dat agenten onder meer preventief mogen fouilleren. Op 1 augustus loopt de maatregel af. Het cameratoezicht stopt vandaag.

Wapens

De afgelopen zes maanden heeft de politie tijdens preventieve fouilleeracties 453 mensen en 283 voertuigen gecontroleerd, meldt omroep NH. In totaal werden dertien wapens en andere gevaarlijke voorwerpen in beslag genomen.

"Het is nu al een hele tijd rustig gebleven. Er zijn ook mensen opgepakt, die worden voorgeleid aan de rechter. Dus het is, om het zo te zeggen, wat schoner op straat", zegt Dales. "Mocht de situatie zich zo wijzigen dat opnieuw maatregelen nodig zijn om de openbare orde en veiligheid te beschermen, dan neem ik die."