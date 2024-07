Trump kiest voormalig criticaster J.D. Vance als running mate

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft J.D. Vance aangewezen als zijn running mate. Daarmee is de 39-jarige Vance ook de kandidaat voor het vicepresidentschap.

"Na lang wikken en wegen heb ik besloten dat de persoon die het beste de positie van vicepresident kan innemen, senator J.D. Vance is", schrijft Trump op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social.

Binnen een uur na plaatsing van dat bericht werd Trump op het Republikeinse partijcongres in Milwaukee officieel genomineerd als presidentskandidaat voor de Republikeinen.

Rust Belt

James David (J.D.) Vance is senator namens Ohio en diende voorheen in het leger. In die rol werd hij uitgezonden naar Irak. Vance werd aanvankelijk bekend als schrijver van het boek Hillbilly Elegy, waarin hij beschrijft hoe hij opgroeide in een arm stadje in Ohio, waar de witte arbeidersklasse zich vergeten voelt.

Ohio ligt in de zogenoemde Rust Belt: de oude industriegebieden in het noordoosten van het land. Tijdens de vorige verkiezingen gingen veel stemmen in de arme streek naar Trump. Met Vance als running mate hoopt Trump die kiezers weer voor zich te winnen.

Zo kondigde Trump zijn running mate aan op Truth Social: