Oekraïne: laatste Russische patrouilleschip heeft Krim verlaten

In theorie is het mogelijk dat Russische oorlogsschepen snel terugkeren, maar waarschijnlijk is dat niet omdat het Kremlin daarmee verdere verliezen zou riskeren. Vrijwel dagelijks valt het Oekraïense leger de door Rusland bezette Krim aan. Vooral de marinebasis in Sevastopol is doelwit van drones en raketten. Daarbij is grote schade aangericht en zijn meerdere fregatten, oorlogsschepen en onderzeeërs getroffen.

Ruim 20 schepen vernietigd

Het Oekraïense leger beweert dat het ongeveer een derde van de Russische Zwarte Zeevloot heeft vernietigd. Dat zou zijn gebeurd met 27 voltreffers. Daarvan zijn er zeker 22 onafhankelijk bevestigd via openbare bronnen, zoals sociale media en luchtfoto's.

Kyiv zet de militaire successen op de Zwarte Zee graag internationaal in de schijnwerpers. Aan het front op de grond is de situatie voor het Oekraïense leger minder gunstig. In de regio Donetsk wint Rusland nog steeds terrein, weliswaar tegen een hoge menselijke prijs. Oekraïne heeft internationaal weer volop toevoer van wapens en munitie, maar kampt met een groot tekort aan manschappen.