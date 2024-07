Europese Commissie 'straft' Orbán om zelfverklaarde vredesmissie

Correspondent Europese Unie Kysia Hekster:

"Buiten de Brusselse bubbel lijkt het misschien betekenisloos om in plaats van Eurocommissarissen of ministers ambtenaren te sturen, maar zo'n boycot is voor zover bekend niet eerder gebeurd en alleen daarom al is het bijzonder. Het is een duidelijk politiek signaal aan de Hongaarse premier: 'Tot hier en niet verder'.

Het is ook opvallend dat het besluit van Ursula von der Leyen komt. Zij hoopt komende donderdag opnieuw gekozen te worden voor een tweede termijn als voorzitter van de Europese Commissie. Daarvoor heeft ze een meerderheid in het Europees Parlement nodig. In principe is die meerderheid er met steun van haar eigen partij, de christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen. Maar de stemming is geheim en een deel van de Europarlementariërs van deze partijen heeft al aangegeven niet voor haar te stemmen.

En dus heeft ze, om zeker te weten dat ze wordt gekozen, hoogstwaarschijnlijk ook de steun van de Groenen nodig. Die zijn ook zeer kritisch op Viktor Orbán. In Brussel wordt gefluisterd dat deze oekaze van Von der Leyen dat de Eurocommissarissen niet meer naar Hongarije mogen, in het licht van haar herverkiezing gezien moet worden."