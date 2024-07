BMW's van uitgebrande Fremantle Highway mogen niet worden verkocht

De Rotterdamse ondernemers die 260 BMW's hadden opgekocht van het vorig jaar uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway, mogen deze niet doorverkopen. De handelaren verloren een kort geding tegen de Duitse autofabrikant, die de verkoop tegenhoudt.

Het gaat om auto's die na de brand via via in handen kwamen van de Rotterdamse autohandelaren en bedrijven. Ze betaalden 5,1 miljoen euro voor de ongebruikte auto's op het zwaar beschadigde schip. BMW liet beslag leggen op de voertuigen uit zorgen om de veiligheid.

De rechter oordeelt nu dat de beslaglegging terecht was. BMW kan de veiligheid van de auto's niet garanderen, omdat die door de brand te zwaar zouden zijn aangetast. De advocaat van de ondernemers ging daar op de zitting tegenin. "Er zat alleen roet op de auto's", zei hij volgens RTV Noord.