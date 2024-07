Hevige regenval teistert oosten van Afghanistan, zeker 35 doden

Bij hevige regenval in Afghanistan zijn in de oostelijke provincie Nangarhar zeker 35 doden gevallen. Dat meldt een woordvoerder van de Taliban, die in Afghanistan de macht hebben. Ook zouden er meer dan 200 gewonden zijn.

Door de regenval zijn huizen verwoest en is ook landbouwgrond onbruikbaar geworden, zegt een lokale functionaris.

Vijf leden van één familie kwamen om toen het dak van hun huis instortte. Vier andere familieleden raakten gewond.

Bij overstromingen in het noorden van Afghanistan kwamen in mei nog 300 mensen om het leven. Ook werden duizenden huizen verwoest.