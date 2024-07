Trump heeft 'crème de la crème' bodyguards, toch staan ze onder druk

Het is niet de eerste keer dat de Secret Service onder vuur ligt na een aanslag. Toen John F. Kennedy in 1963 werd doodgeschoten vroegen critici zich af waarom de president zomaar rondreed in een open auto in een stad waar een vijandige sfeer heerste. Gevolg was dat de dienst zijn protocollen aanpaste en de beveiliging nog verder opschroefde. Toch kon het gebeuren dat in 1981 president Reagan werd beschoten. Hij raakte gewond, maar overleefde.

Die aanslag op Reagan 43 jaar geleden is de laatste keer dat een president of presidentskandidaat kogels op zich af zag komen. Best lang geleden, vindt Manusama. "Misschien verslapt de waakzaamheid als al zo lang niets is gebeurd met een hoge official."

De Secret Service houdt zich niet alleen bezig met de veiligheid van Trump en Biden, maar ook van oud-presidenten. Zoals die van de inmiddels 99-jarige ongeneeslijk zieke Jimmy Carter. "Voor zijn residentie staat een wachthokje met daarin een Secret Service-agent", zegt Verhagen.