Oezbeeks gezin mag vlak voor uitzetting voorlopig toch in Nederland blijven

Een gezin uit Emmen dat vandaag zou worden uitgezet naar Oezbekistan, mag voorlopig toch in Nederland blijven. Dat bepaalde de rechtbank in Arnhem tijdens een spoedzitting.

Het gezin vluchtte tien jaar geleden naar Nederland omdat ze zich niet veilig voelden in Oezbekistan. De afgelopen acht jaar verbleven ze in het asielzoekerscentrum in Emmen. In die tijd hebben ze tevergeefs geprobeerd om een status te krijgen.

De familie Babayants bestaat uit vader, moeder en kinderen van 2, 10, 13 en 20. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wil dat het Oezbeekse gezin uitgezet wordt omdat hun land van herkomst veilig genoeg is volgens de Nederlandse regering. Ze werden afgelopen week naar het detentiecentrum in Zeist gebracht.

De advocaat van het gezin maakte bezwaar tegen de uitzetting. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children zegt dat de procedure van de IND niet klopt, omdat er te weinig naar het belang van de kinderen is gekeken. De organisatie stelt dat de kinderen geen binding meer hebben met Oezbekistan en dat uitzetting schadelijk is voor hen. Het gezin volgde de uitspraak vandaag live via videoverbinding vanuit het detentiecentrum, schrijft RTV Drenthe.

De rechter heeft nu besloten dat de familie voorlopig in Nederland mag blijven in afwachting van een definitieve uitspraak. "We hopen dat hiermee de toon wordt gezet voor een menselijkere behandeling van deze kinderen, in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag", aldus Defence for Children.

Acties

Kennissen, vrienden en stadsgenoten van het gezin voerden afgelopen week actie tegen de uitzetting. Leden van de dansschool van een van de kinderen gingen dit weekend de straat op in Emmen.

Gisteren werd een protestactie gehouden bij het detentiecentrum in Zeist. Daarbij waren volgens de regionale omroep enkele tientallen mensen aanwezig. Ook werden op verschillende plekken spandoeken opgehangen en werd een petitie gestart.

Het gezin werd volgens Defence for Children afgelopen woensdag "in alle vroegte van hun bed gelicht in de opvanglocatie in Emmen en overgebracht naar het detentiecentrum Zeist".

Het Esdal College in Emmen, waar een van de kinderen naar school gaat en de oudste zoon van het gezin eerder ook leerling was, schreef in een verklaring: "Dit vertrek kwam voor het Esdal College zeer onverwacht en er is geen gelegenheid geweest om afscheid te nemen. Dit heeft een grote impact op de klasgenoten en het team van de school."