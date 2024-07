Vanavond op tv: Laatste nieuws over de aanslag op Trump • Republikeinse conventie van start

Het laatste nieuws over de aanslag op Trump

Twee dagen na de aanslag op Donald Trump start in Milwaukee de Republikeinse conventie. De oud-president zal daar naar verwachting het publiek toespreken en terugblikken op de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Mogelijk maakt Trump ook zijn running mate bekend: wie gaat het worden? Onze Amerika-correspondent Rudy Bouma is ter plaatse bespreekt met ons het laatste nieuws.

Ondertussen verwijten vooraanstaande Republikeinen de Democraten de aanslag op Trump te hebben uitgelokt door hem af te schilderen als een gevaar. Welke rol speelt de verharding van het taalgebruik in de VS? En wat zijn de gevolgen van de aanslag op Trump op de campagne van de presidentsverkiezingen in Amerika? We bespreken het in de studio met voormalig Amerika-correspondent Casper Thomas.