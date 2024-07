Softbalsters beginnen WK met knappe overwinning tegen Puerto Rico

De Nederlandse softbalsters zijn het WK in het Italiaanse Castions di Strada prima begonnen. De ploeg van bondscoach Ferenc Jongejan klopte in zijn eerste wedstrijd Puerto Rico met 3-1.

Britt Vonk en Dinet Oosting scoorden al in de eerste inning. Mede dankzij goed pitchwerk van Lisa Hop kwam Puerto Rico maar één keer over de thuisplaat. Laura Wissink maakte er in de vierde inning 3-1 van.