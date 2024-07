Zelfs 'avonturier' Pogacar zweert nu bij wetenschappelijke benadering: 'Elk detail telt'

Zo zei Pogacar eerder deze Tour: "Die aanval van Yates was niet gepland, maar het pakte wel heel goed uit", nadat zijn teamgenoot met een ontsnapping de Visma-ploeg veel overwerk bezorgde in de laatste rit voor de Pyreneeën. En over de slotklim van gisteren naar Plateau de Beille: "Ik had die berg nooit verkend, maar Yates vertelde me dat hij erg zwaar was. Nou, dat bleek te kloppen."

Zulke dingen zouden ondenkbaar zijn bij Visma, waar ploegleider Grischa Niermann letterlijk elke kilometer van het Tour-parcours dit voorjaar met de auto heeft verkend. De Nederlandse ploeg heeft al maanden een gedetailleerd beeld van wat er in de Tour te wachten staat en smeedt per etappe een plan waar de grote concurrent Pogacar aangevallen of juist gecontroleerd moet worden.

En toch gaat er achter die meer ontspannen houding van Pogacar wel degelijk een wetenschappelijke benadering schuil. "Het is echt bizar om te zien hoe de ploeg in zes jaar tijd veranderd is", zegt hij.

"Zes jaar geleden draaide het voedsel alleen om koolhydraten. Bij het ontbijt aten we elke dag pasta of rijst en misschien een omelet. Nu is het meer een normaal ontbijt, maar alles wordt wel tot op de gram afgemeten en precies getimed wanneer je het moet eten."

Voedingsdeskundige

Het was voor de avontuurlijke flierefluiter Pogacar niet eenvoudig om mee te gaan in die exacte benadering. "Een jaar nadat ik bij de ploeg was gekomen, arriveerde de nieuwe voedingsdeskundige. Het kostte me een jaar of vier voordat ik me er mentaal helemaal aan kon overgeven. Het vraagt best veel van je om zo nauwgezet te eten."

Maar de resultaten mogen er zijn. Na twee weken in de Tour de France heeft Pogacar ruim drie minuten voorsprong op Vingegaard, die gisteren naar eigen zeggen de beste prestatie van zijn leven leverde op de fiets. Pogacar was alleen nog veel sneller.

De verklaring voor die topprestatie moet niet alleen in de voeding gezocht worden. "We letten nu op elk detail: van wattages tot voeding en van trainingskampen tot materialen, alles is geëvalueerd."