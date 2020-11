Vermiste baby uit Maastricht aangetroffen in België

De vermiste baby van drie maanden oud uit Maastricht is gevonden. Ze in goede gezondheid aangetroffen in een woning in de Belgische grensplaats Voeren, zegt de politie. Het kind is overdragen aan Bureau Jeugdzorg.

Dit weekend zocht de politie de publiciteit vanwege de vermissing van het meisje Tuana en zei zich ernstig zorgen te maken over haar welzijn. Ze moet op bevel van de rechtbank uit huis worden geplaatst, maar werd op 22 oktober als vermist opgegeven. Een onderzoek leidde tot niets.

De politie wil vanwege het onderzoek nu niets zeggen over hoe ze de baby hebben gevonden, en waar het kindje precies was. Verder wordt onderzocht wat de rol van de moeder is in deze zaak. Zij zei dit weekend nog in het AD dat het meisje gezond en veilig in Turkije was. "Waar ze uitstekend wordt verzorgd."

De politie waarschuwt dat als blijkt dat zij of anderen betrokken zijn bij de vermissing van Tuana, ze dan verdacht worden van het onttrekken van het kind aan het bevoegde gezag. Dat is strafbaar.