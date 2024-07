Spaans voetbalelftal aangekomen in Madrid, vanavond huldiging

Voor keeper Unai Simón staat deze week niet alleen in het teken van feesten. Hij wordt aankomende donderdag namelijk aan zijn pols geopereerd.

Simón kondigde de operatie al bij het begin van het EK aan. "Niets weerhoudt mij ervan om te spelen zoals ik het afgelopen seizoen heb gedaan. Ik wil er geen enkel belang aan hechten totdat het EK voorbij is, want daar concentreer ik me op", zei hij twee dagen na de zege in de eerste groepswedstrijd tegen Kroatië (3-0) op een persconferentie.