Rechter verwerpt zaak tegen Trump over achterhouden geheime documenten

Een Amerikaanse rechter heeft de federale rechtszaak tegen oud-president Donald Trump over het achterhouden van geheime documenten verworpen. Trump nam bij zijn vertrek uit het Witte Huis in 2021 allerlei vertrouwelijke documenten mee naar zijn landgoed in Mar-a-Lago in Florida.

De zaak is verworpen nadat advocaten van Trump bezwaar hadden aangetekend tegen de manier waarop speciaal aanklager Jack Smith is benoemd. De rechter gaat daarin mee en noemt zijn benoeming onrechtmatig. Smith kreeg de functie niet van de president of Senaat, maar van het ministerie van Justitie. De rechter, die onder het presidentschap van Trump is aangesteld, noemt dat in strijd met de grondwet.

In een reactie noemt Trump het verwerpen van de zaak een eerste stap. Hij vindt dat de andere rechtszaken tegen hem ook snel moeten worden afgewezen. De aanklagers hebben nog niet gereageerd en kunnen nog in beroep gaan.

13.000 documenten

In 2022 vonden de autoriteiten op Trumps landgoed in Florida 13.000 documenten, waaronder topgeheime dossiers en informatie die was geclassificeerd als staatsgeheim. Trump werd beschuldigd van het meenemen van de geheime documenten uit het Witte Huis en het belemmeren van de FBI om de stukken terug te krijgen.

De beslissing van de rechter betekent een abrupt einde van wat werd gezien als een van de meest kansrijke rechtszaken tegen de oud-president. Het is een grote overwinning voor Trump, die deze dagen volop in het nieuws is na de mislukte moordaanslag en de aanstaande benoeming als presidentskandidaat van de Republikeinen.