Aan wie leende huisartsenketen Co-Med miljoenen zorggeld uit?

De failliet verklaarde huisartsenketen Co-Med heeft op z'n minst 2,5 miljoen euro zorggeld uitgeleend aan haar eigen moederbedrijf, Co-Med Holding, terwijl deze al die tijd op papier al failliet was.

Het moederbedrijf investeerde amper, maar haalde wel steeds meer geld uit de zorg-bv. Dat blijkt uit een analyse van de boekhouding van Co-Med en gerelateerde bedrijven. Zakelijk directeur Guy Vroemen wil niet reageren.

Snelle overnames

Sinds de oprichting in 2020 steeg de omzet van Co-Med door overnames van huisartspraktijken en het bijbehorende geld van zorgverzekeraars. Toch vroeg Co-Med Zorg begin juli zelf een faillissement aan, nadat de zorgverzekeraars de samenwerking hadden gestopt.

Nu moet de curator achterhalen of er écht geen geld meer in zit. Co-Med leende in 2023 namelijk 8,8 miljoen euro uit. In 2022 was dat nog ruim 6 miljoen, waarvan in ieder geval 2,5 miljoen euro een 'vordering op groepsmaatschappijen'.

Die vordering moet worden beschouwd als een lening aan aandeelhouder Co-Med Holding, zeggen twee gerenommeerde accountantskantoren, die niet bij naam worden genoemd omdat Co-Med geen klant is. Nog eens 3,3 miljoen euro aan vorderingen wordt niet gespecificeerd.

Dochter leent aan moeder

Zo'n lening van dochter aan moeder komt vaker voor. Een zwak bedrijf mag namelijk geen winstuitkering doen en in plaats daarvan wordt dan soms geld uitgeleend aan de aandeelhouders. Op die manier opent de ene bv als het ware een betaalrekening voor de andere bv in de vorm van een lening.

"Doordat het geld direct doorgestuurd wordt van de zorg-bv naar de holding, houdt de zorg-bv weinig 'cashgeld' over," zegt één van de accountants. Co-Med versterkt dus niet de zorg, maar kapitaliseert een moederbedrijf dat nooit levensvatbaar was.