De Jong debuteert in Davis Cup-team: 'Dat heeft hij zelf afgedwongen'

Jesper de Jong debuteert in de Davis Cup-selectie. Captain Paul Haarhuis heeft de tennisser opgenomen in zijn team voor de groepsfase, die in september in Bologna wordt gespeeld.

De 24-jarige De Jong is op dit moment de nummer 114 van de wereld, maar viel op door zijn goede prestaties. Hij wist eerder dit jaar op de Australian Open en op Roland Garros door te dringen tot de tweede ronde en hij wist het topspeler Carlos Alcaraz behoorlijk lastig te maken in Frankrijk.

"Dat hij nu is geselecteerd, heeft Jesper zelf afgedwongen. Hij heeft een goed half jaar gehad met mooie prestaties op de Australian Open en Roland Garros, het winnen van een challenger en hij staat nu op de drempel van de top 100. Hij is een goede aanvulling op het team", zegt Haarhuis.

Tegen Brazilië, België en Italië

Naast De Jong zijn ook Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en dubbelspecialist Wesley Koolhof opgeroepen. Mogelijk wordt op een later moment nog een vijfde speler aan de selectie toegevoegd.

Nederland neemt het in september op tegen Brazilië, België en gastland Italië. De twee beste teams van de groep plaatsen zich voor de Davis Cup Finals van 19 tot en met 24 november in Málaga.

Haarhuis: "Ik verwacht een spannende strijd. De vier landen zijn aan elkaar gewaagd, waarbij Italië duidelijk het sterkst is en favoriet. We zullen een absolute teamprestatie moeten leveren om ons weer te plaatsen voor de Final 8 in Málaga"