Aanvaller Traoré (28) keert na zeven jaar terug bij Ajax

Het hing al in de lucht, maar Ajax heeft het nu bevestigd: Bertrand Traoré keert terug in Amsterdam. De aanvaller uit Burkina Faso komt transfervrij over van Villarreal en heeft een contract getekend voor twee seizoenen.

De 28-jarige rechtsbuiten kwam in het seizoen 2016/2017 al eens op huurbasis uit voor Ajax. Hij speelde eerder, ook op huurbasis, voor Vitesse en voetbalde ook voor Olympique Lyonnais, Aston Villa, Istanbul Basaksehir en Villarreal.

In zijn enige seizoen in Amsterdam haalde hij onder leiding van trainer Peter Bosz met Ajax de Europa League-finale, die werd verloren van Manchester United.