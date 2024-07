Podcast De Dag: na de moordaanslag op Donald Trump

De eerste reacties op de aanslag dit weekend bevestigden de diepe polarisatie waar Amerika mee kampt. Zonder het motief van de schutter te kennen, beschuldigden linkse en rechtse politici en media elkaar van het giftige klimaat waarbinnen de 20-jarige Thomas Matthew Crooks tot zijn daad is gekomen. Inmiddels lijkt de toon omgeslagen en roepen zowel het Democratische als het Republikeinse kamp op tot verbinding.

"Het is bijna een wedstrijd over 'the Uniter in Chief'," zegt Amerika-deskundige Laila Frank in deze podcast. Ze schetst hoe de aanslag op Trump zowel zijn eigen campagne als die van Biden zal beheersen en doen veranderen. Kan Trump geloofwaardig de rol van strijder, martelaar en verbinder op zich nemen? Biedt dit moment voor Biden de mogelijkheid om met een goed verhaal opzij te stappen en een andere Democratische presidentskandidaat naar voren te schuiven?

