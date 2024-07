Ouders van Duitse jongen die klasgenoot (15) doodschoot ook vervolgd

Het Duitse Openbaar Ministerie heeft de ouders van een 15-jarige jongen die terechtstaat voor het doodschieten van een klasgenoot ook aangeklaagd. Ze worden medeverantwoordelijk gehouden voor de dood van de 15-jarige medeleerling.

De schietpartij was vorig jaar november in Offenburg in de deelstaat Baden-Württemberg. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De schutter had volgens het onderzoek 41 kogels meegenomen.

Het vuurwapen was van zijn ouders. Die hadden daar geen vergunning voor en het pistool was niet veilig opgeborgen, stelt het OM. Daardoor kon hun zoon het wapen meenemen naar school. In het geval van een veroordeling kunnen de ouders celstraffen krijgen van zes maanden tot vijf jaar.

De zaak tegen de jongen van 15 loopt nog. De rechtbank verwacht binnenkort uitspraak te doen in die zaak. De tiener zit sinds het schietincident vast voor moord en poging tot moord. Wat de jongen ertoe bracht zijn klasgenoot dood te schieten is niet bekend.