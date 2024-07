Keepster Veenendaal eindelijk eerste keuze bij hockeysters: 'Na EK ging de knop om'

Anne Veenendaal was jarenlang tweede keuze bij Oranje, maar bij de uitzwaaiwedstrijd van de hockeysters voor de Olympische Spelen tegen Japan stond ze dan eindelijk klaar als eerste doelvrouw.

De ploeg van bondscoach Paul van Ass speelde zondag een van de twee uitzwaaiwedstrijden tegen Japan. Er werd met 13-1 gewonnen, met Veenendaal op doel.

"Ik heb er heel lang hard voor gewerkt, alles aan gedaan en ook tegenslagen gehad. Dat dit het resultaat is, is fantastisch", zegt de 28-jarige Veenendaal over het feit dat zij in het Nederlandse doel staat. Nu, en vooral bij de Olympische Spelen in Parijs, die later deze maand beginnen.

Veenendaal was jarenlang de nummer twee achter doelvrouw Josine Koning. Veenendaal kwam als reserve niet in actie op de Spelen van 2021 in Tokio en ook op het afgelopen EK speelde ze niet mee in de knock-outfase.

"Daar krijg je wel een tik van, die moet je verwerken en je moet ervan leren. Dat heb ik gedaan en nu staan we hier."