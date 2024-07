Lamens boekt in Boedapest verrassende zege op Franse Gracheva

Suzan Lamens heeft bij het WTA-toernooi in Boedapest een verrassende zege geboekt. De 25-jarige Berkelse tennisster wist de als achtste geplaatste Varvara Gracheva in twee sets te verslaan: 6-3, 6-0. Ze dringt daarmee door tot de tweede ronde.

Lamens is de nummer 137 van de wereld en was dus vooraf niet de favoriet tegen de Française (WTA-72). Maar op het Hongaarse gravel had Gracheva het lastig met haar opslag. Ze sloeg acht keer een dubbele fout en won maar vijftien van de veertig punten op haar eigen service.

De eerste set ging in eerste instantie nog wel gelijk op tot 3-3, maar daarna sloeg Lamens toe met twee breaks.

In de tweede set kon de 23-jarige Gracheva haar servicebeurten niet verbeteren. Twee opslagbeurten werden op love ingeleverd en ze pakte geen enkele game meer. Binnen vijf kwartier was de overwinning binnen.

Weer een Française?

Het is een knappe zege voor de Nederlandse, die dit jaar nog niet zo'n hooggeplaatste speelster wist te verslaan. In de tweede ronde neemt Lamens het opnieuw op tegen een Française.

Carole Monnet is dan de tegenstandster. Zij rekende vandaag in twee sets af met de Hongaarse Amarissa Tóth: 6-1, 6-1.