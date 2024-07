FD: honderden woningen gekocht via hypotheekfraude

Tussen 2018 en 2023 heeft een crimineel netwerk honderden woningen in de regio Amsterdam weten te kopen door gesjoemel met hypotheken. Dat meldt Het Financieele Dagblad.

De politie stuitte op de grootschalige hypotheekfraude bij een onderzoek naar een drugstransport. Een tot makelaar opgewerkte drugscrimineel wist panden op te kopen met valse papieren. De panden werden gebruikt voor opslag van geld en drugs. Ook werden er arbeidsmigranten gehuisvest.

De fraude werd mogelijk gemaakt door hypotheekadviseurs en administratiekantoren. Jonge, veelal Bulgaarse arbeidsmigranten werden zogenaamd in dienst genomen bij de administratiekantoren en loonstrookjes werden vervalst.

Om de tuin geleid

"Iedereen in dat netwerk deed zijn eigen taakje," zegt FD-journalist Bart Mos. "Met valse loonstrookjes, werkgeversverklaringen en jaarrekeningen werden de banken om de tuin geleid." Een enkele notaris zou bij de anti-witwas-autoriteit wel melding hebben gemaakt van verdachte transacties.

De Amsterdamse recherche deed in mei 10 arrestaties, maar inmiddels is dat opgelopen tot 22. "Naast de hoofdverdachte, de makelaar, gaat het onder meer om hypotheekadviseurs en medewerkers van administratiekantoren", zegt een woordvoerder van de politie.

Dit soort fraude vindt niet alleen plaats in Amsterdam, denkt de recherche. "Deze zaak laat zien hoe makkelijk het is om te rommelen met die papieren en hoe moeilijk om dit boven tafel te krijgen. Het is dweilen met de kraan open."