IT-bedrijf Centric van omstreden ondernemer Sanderink krijgt nieuwe eigenaar

IT-bedrijf Centric is overgenomen door een groep Nederlandse investeerders, onder wie Adriaan Mol, oprichter van Mollie en Bird. Het bedrijf, opgericht door de omstreden ondernemer Gerard Sanderink, heeft een bewogen periode achter de rug.

Peter Wakkie, ceo van Centric, verwacht dat de overname voor rust in de onderneming zal zorgen. "Met deze overeenstemming komt Centric definitief in rustiger vaarwater. Ik wil onze medewerkers, klanten en partners bedanken voor het vertrouwen in Centric in de afgelopen periode."

Omstreden Sanderink

Sanderink kwam de afgelopen jaren meerdere keren in opspraak door juridische procedures tegen zijn ex Brigitte van Egten. Hij is inmiddels getrouwd met Rian van Rijbroek, die bekendstaat als een nep-IT-deskundige en veel invloed op Sanderink zou hebben.

In 2022 werd Sanderink weggestuurd als bestuursvoorzitter van Centric. Ook werden zijn aandelen onteigend. De rechtbank oordeelde in april dat hij 91 miljoen euro aan het bedrijf moet betalen.

Samenwerking verbroken

De overname moet nog goedgekeurd worden door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), maar naar verwachting zal de transactie in september afgerond zijn.

Centric heeft grote publieke instellingen en overheidsdiensten als klant. Door commotie rondom oprichter Sanderink verbrak De Nederlandsche Bank de banden met Centric, dat het datacentrum en de automatisering van de bank verzorgde.