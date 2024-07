'De pijn duurt voort': Engelse pers in mineur na verloren EK-finale

Geen land dat zo mooi kan lijden na een pijnlijke voetbalnederlaag als Engeland. De Engelse pers zit na de verloren finale van Spanje (2-1) met een gebroken hart, maar is ook trots op de spelers.

"Heartache", omschrijft de Engelse tabloid The Sun het gevoel de ochtend na de EK-finale. Engeland speelde vrijwel het hele toernooi matig, schrijft de krant, en ook in de finale is het grotendeels weggespeeld door Spanje. Bondscoach Gareth Southgate moet het ontgelden, maar de spelers worden helden genoemd.

Engeland verloor de tweede EK-finale op rij. Wéér geen eerste grote prijs voor de Engelsen na de wereldtitel in 1966. En dus kopt The Daily Telegraph: "De pijn duurt voort."

Door de late tegengoal in de 86ste minuut is "de droom voorbij", volgens de Daily Mirror, en zal "maandag een dag zijn van katers en spijt, iets wat thuishoort in het Engelse voetbal", schrijft The Guardian.