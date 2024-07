Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher komt uit de kast

Ralf Schumacher, voormalig Formule 1-coureur en de broer van meervoudig wereldkampioen Michael Schumacher, is uit de kast gekomen. Op sociale media deelt Schumacher zelf een foto met zijn partner. "Het mooiste in het leven is als je de juiste partner aan je zijde hebt met wie je alles kunt delen", aldus oud-coureur op Instagram.

In de topsportwereld is het openlijk uitkomen voor homoseksualiteit vaak een taboe. In de coureurswereld kwam dit in de geschiedenis een keer eerder voor: de Britse Mike Beuttler die in de jaren 70 de Formule 1 reed zei homoseksueel te zijn.

Schumacher kwam elf jaar lang uit in de Formule 1 en won daarbij zes races. In 2007 stopte hij met rijden. Zijn broer Michael werd zeven keer wereldkampioen. Hij was tot 2012 actief in Formule 1 en liep na een skiongeluk ernstig hersenletsel op.

Felicitaties van zoon

De Duitse Schumacher (49) scheidde in 2015 van zijn vrouw Cora, met wie hij zijn zoon David kreeg. David zegt blij te zijn dat zijn vader zich eindelijk op zijn gemak voelt bij iemand.

"Ik sta 100 procent achter je pap en wens je het allerbeste. Gefeliciteerd", reageert de 22-jarige zoon onder het bericht op Instagram. Andere volgers reageren met "Ik wens jullie allebei het beste toe" en "respect" onder het bericht.

Ook in andere takken van sport is een taboe op homoseksualiteit. Er zijn wel verschillende initiatieven en organisaties die opkomen voor de acceptatie van homo's en lesbiennes, bijvoorbeeld voor voetballers.