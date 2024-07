Terugblik op ramp met MH17: de aanloop, dag van de ramp en de nasleep

In deel 2 kijken we naar de dag van de ramp, 17 juli 2014. "Deze prachtige zomerse dag eindigt in alle opzichten gitzwart", zei toenmalig premier Rutte die avond.

Alles wat we weten over wat er op 17 juli gebeurde - in Rusland, in Oekraïne en op Schiphol - zie je in deze video.