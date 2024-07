Overlevingskansen kanker afgelopen twintig jaar gestegen

De overlevingskansen van patiënten met kanker zijn de afgelopen twintig jaar gestegen, blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Die gegevens worden beheerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) die de stijging "bemoedigend" noemt.

Het IKNL ziet dat in de periode 2020-2022 bij verschillende soorten kanker aanzienlijke verbeteringen zijn in de overlevingskans.

De vijfjaarsoverleving steeg in de periode 2018-2022 met twee procent naar 68 procent ten opzichte van de periode daarvoor. Dat betekent dat van alle patiënten bij wie in die periode kanker is vastgesteld, 68 procent vijf jaar na de ziekte nog in leven zal zijn, volgens het IKNL.

Cijfers na drie jaar

De afgelopen jaren zijn de overlevingskansen bij sommige soorten kanker gestegen door de introductie van nieuwe behandelmethoden en verbeterde diagnostiek. Een voorbeeld daarvan is longkanker, waar met name sinds 2017 nieuwe medicijnen beschikbaar kwamen.

Ook een eerdere detectie van kanker door bijvoorbeeld bevolkingsonderzoek draagt bij aan een grotere overlevingskans.

Eerder publiceerde het IKNL de cijfers over overlevingskansen elke vijf jaar. Nu is er voor gekozen om dat na drie jaar al te doen, waardoor er recentere cijfers naar buiten komen.

Dat betekent wel dat de cijfers net iets minder betrouwbaar zijn, omdat de mensen die in 2022 de diagnose kregen nog zouden kunnen overlijden binnen de drie jaar. Het zou dus kunnen dat mensen alsnog komen te overlijden en de overlevingskans iets naar beneden moet worden bijgesteld.

Kanttekening nieuwe methodes

Hoewel er met nieuwe behandelmethoden en geneesmiddelen goede resultaten worden behaald, waarschuwt het IKNL ook dat het belangrijk is om kritisch te blijven kijken naar de effecten van de nieuwe methoden en medicijnen.

In sommige gevallen zijn de bijwerkingen namelijk groot en hebben die een negatief effect op de kwaliteit van leven in de laatste fase van het leven van een patiënt met kanker.