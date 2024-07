Reddingswerkers Nepal bergen zeven lichamen na modderstromen

Reddingswerkers in Nepal hebben de lichamen geborgen van zeven passagiers van bussen die werden meegesleurd door modderstromen. Zeker 55 mensen worden nog vermist.

Door een aardverschuiving afgelopen vrijdag verdwenen twee bussen met daarin tientallen passagiers. De kans op overlevenden is volgens de Nepalese overheid zeer klein.

De twee bussen raakten van de snelweg bij de plaats Simaltal, meer dan 140 kilometer ten westen van de hoofdstad Kathmandu. Door hevige regenval ontstonden er aardverschuivingen en werd de snelweg bedolven door water en modderstromen. Daardoor werden de bussen meegesleept de rivier in.

Zoektocht moeizaam

Ruim 500 reddingswerkers, soldaten en politieteams zoeken sindsdien naar slachtoffers. Drie mensen konden gelijk uit de rivier worden gered en overleefden de modderstromen. Naar de overige inzittenden werd al dagen gezocht.

Die zoektocht ging moeizaam, omdat wegen door de aardverschuiving onbegaanbaar zijn geworden. Ook is de rivier troebel geworden en bleef de regen aanhouden.

Inmiddels is het opgeklaard, waardoor de reddingswerkers deze ochtend makkelijker kunnen zoeken naar lichamen.

'Geen overlevenden'

De overheid in Nepal verwacht niet dat er nog overlevenden zijn, omdat de ramp meer dan 72 uur geleden heeft plaatsgevonden. "We focussen ons op het bergen van lichamen", aldus de lokale politie. Het is onduidelijk hoe ver de lichamen de rivier in zijn gesleept. Een aantal van de zeven lichamen is zo'n 50 kilometer verderop gevonden.

Aardverschuivingen en overstromingen komen vaker voor in Nepal. Sinds juni, de start van het regenseizoen, zijn er volgens persbureau Reuters zeker 100 mensen omgekomen door modderstromen. Bussen mogen daarom in gebieden waar weerswaarschuwingen gelden 's nachts niet meer de weg op, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken eerder.