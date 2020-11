Mönchengladbach verplettert Sjachtar, Atlético niet langs Lokomotiv Moskou

Sjachtar, de koploper van groep B na twee wedstrijden, verraste in de eerste speelronde door met 3-2 te winnen van Real Madrid, maar kwam er dinsdagavond in de wedstrijd tegen Mönchengladbach niet aan te pas.

De Duitse bezoekers kwamen snel op voorsprong, dankzij een doelpunt van Alassane Pléa. De Fransman rondde een voorzet van Stefan Lainer feilloos af. Het tweede doelpunt van Mönchengladbach kwam op naam van Sjachtar-speler Valeriy Bondar. Het schot van Christoph Kramer werd van richting veranderd door de verdediger, waardoor doelman Anatoliy Trubin kansloos was.

Nog binnen het halfuur was Pléa voor de tweede keer trefzeker. Met een prachtig afstandsschot maakte hij de derde goal voor Mönchengladbach. Op slag van rust zorgde Rami Bensebaini voor de 0-4. Ook na rust wist de Duitse ploeg het doel weer te vinden. Lars Stindl maakte het vijfde doelpunt en Pléa bracht met zijn derde van de avond de teller voor Mönchengladbach op zes.

Atlético speelt gelijk

In groep A stond het duel tussen Atlético Madrid en Lokomotiv Moskou op het programma. De clubs troffen elkaar afgelopen Champions League-seizoen ook al in de groepsfase. Toen waren de Spanjaarden twee keer met 2-0 te sterk, maar vandaag had Atlético het lastiger met de Russische ploeg.