Defensie zoekt ruimte voor munitieopslag, gemeenten willen niet

De gemeenten waarin de locaties gelegen zijn, zien de nood van de krijgsmacht, maar staan niet te springen om een depot in de eigen regio.

De gemeente Buren geeft aan dat ze 'grote bezwaren' heeft, in Dalfsen zijn er 'grote vraagtekens' en in de gemeente Dinkelland is het college van B&W er 'op zijn zachtst gezegd niet blij mee' dat Weerselo als mogelijke locatie aangewezen is. Ook in de gemeenten Dronten, Zevenaar en Bronckhorst is het enthousiasme niet groot en beginnen bewoners zich te roeren.

Veiligheidszones

Dorien Brussen woont op een boerenerf in Toldijk, vlak bij de mogelijke locatie in Hummelo. Toen ze een uitnodiging voor een voorlichtingsavond over de plannen kreeg, schrok ze: "Ik dacht eerst dat het een grapje was, ik keek echt in vertwijfeling naar mijn brievenbus."

De schrik zat hem er vooral in dat Brussens huis zou moeten worden gesloopt wanneer de munitieopslag er komt. En niet alleen haar huis, in Hummelo en Toldijk zouden zo'n honderd huizen moeten wijken. Ook op de andere mogelijke locaties betekent de komst van een opslag dat bewoners moeten verhuizen.

Het huis van Brussen staat in 'zone A', dat is de zone die het dichtst tegen de mogelijke munitieopslag ligt. Defensie hanteert vier verschillende veiligheidszones rondom de depots. In zone A mag niet gewoond en gewerkt en worden en mag geen transport plaatsvinden, in zone B mag alleen niet gewoond worden en in zone C mogen geen gebouwen staan waar tijdens een groot deel van de dag veel personen aanwezig zijn, zoals een school of café.