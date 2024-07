Zeker vijf doden door aanslag bij café in Somalië

Zeker vijf mensen zijn in de Somalische hoofdstad Mogadishu om het leven gekomen toen een autobom ontplofte naast een café. Op dat moment was een onbekend aantal mensen binnen de finale van het EK voetbal aan het kijken.

Persbureau DPA spreekt over minstens elf doden, AP zegt dat er zeker vijf mensen om het leven zijn gekomen, maar dat dat aantal waarschijnlijk nog op gaat lopen. Twintig mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers vielen volgens de politie op straat.

Het café raakte zwaar beschadigd. Ook aangrenzende gebouwen raakten ernstig beschadigd door de kracht van de explosie. Het is nog niet duidelijk of er een zelfmoordterrorist in de auto zat of dat een explosief op afstand tot ontploffing werd gebracht.

al-Shabaab

De aanslag is nog niet opgeëist. In Somalië is onder meer terreurorganisatie al-Shabaab actief. De groep pleegt veelvuldig aanslagen in het land, maar de afgelopen maanden was het relatief rustig in Mogadishu. Zaterdag kwam daar een einde aan.

Toen was er een ontsnappingspoging van een aantal gevangen in een gevangenis in de hoofdstad. Het kwam tot een schietpartij tussen bewakers en gevangengenomen terroristen van Al-Shabaab. Daarbij kwamen acht mensen om het leven.