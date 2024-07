Meerdere bussen verwoest bij grote brand in Arriva-pand in Maastricht

In een pand van Arriva in Maastricht waar ook bussen worden gestald heeft vannacht een grote brand gewoed.

De brand woedde in een pand aan de Korvetweg. Er vielen geen gewonden. Meerdere bussen konden door medewerkers uit het pand gehaald worden, maar een aantal bussen ging in vlammen op. Hoeveel dat er zijn, is nog onbekend. Ook is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.

In de buurt werden metingen uitgevoerd om bijvoorbeeld te kunnen zien of er asbest was vrijgekomen. Uit de metingen kwamen geen alarmerende waarden, meldt de Brandweer Zuid-Limburg. Rond 02.00 uur werd het sein brand meester gegeven.