Biden spreekt volk toe na aanslag Trump: 'Politiek mag geen letterlijk slagveld worden'

De Amerikaanse president Biden heeft opnieuw opgeroepen tot eenheid en om "de temperatuur in onze politiek te verlagen" na de aanslag op de Amerikaanse oud-president Donald Trump.

Vanuit de Oval Office sprak hij in een videotoespraak het Amerikaanse volk toe. "Ik wil vanavond met u spreken over de noodzaak om de temperatuur in onze politiek te verlagen", begon hij zijn toespraak. "En te onthouden dat we, als we het oneens zijn geen vijanden zijn, maar buren, collega's, burger en - het allerbelangrijkste - mede-Amerikanen. We moeten samenwerken."

De woorden van Biden lijken op die van de Republikein Mike Johnson, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Deze loyale aanhanger van oud-president Trump zei gisteren in gesprek met nieuwszender MSNBC dat Amerika "de temperatuur moet verlagen" in het politieke debat.

Onenigheid

Volgens Biden is "onenigheid onvermijdelijk in de Amerikaanse democratie". "Maar de politiek moet nooit een letterlijk slagveld worden of erger nog: een slachtveld."

Ook sprak hij kort over de aanslagpleger. "De macht om Amerika te veranderen moet altijd in de handen liggen van het volk, niet in die van een zogenaamde moordenaar." Hij noemde een reeks aanvallen op de politiek en politieke figuren in de afgelopen jaren. Zo sprak hij over de aanval op het Capitool van 6 januari, de aanval op de man van toenmalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en nu de moordpoging op Trump.

Dankbaar

Biden herhaalde dat hij na de aanslag op Donald Trump heeft gesproken met de oud-president en dat hij dankbaar is dat Trump niet ernstig gewond is geraakt. Ook condoleerde hij de familie van de man die om het leven kwam bij de aanslag.

Het komt weinig voor dat een president het volk vanuit de Oval Office toespreekt, de werkkamer van de president in het Witte Huis. Biden deed dat slechts twee keer eerder. Vorig jaar juni sprak hij het volk toe over het schuldenplafond van de federale overheid en vorig jaar oktober deed hij dat vanwege onder meer de oorlog tussen Israël en Hamas.