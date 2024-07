Wie maakte het mooiste EK-doelpunt? Bellingham, Müldür, Yamal of Oyarzabal

Van Hooijdonk vond het al schitterend dat Müldür het überhaupt aandurfde om de bal zo uit de lucht te plukken. "Goud of ijzer, alles of niets. Heerlijk om hem zo van je wreef af te laten glijden en in de bovenhoek te zien verdwijnen."

Van Basten: de omhaal van Bellingham

Marco van Basten, een van de absolute koningen van de omhaal, kiest de 1-0 van Jude Bellingham tegen Slowakije. Op het beslissende moment, in de laatste minuut van de wedstrijd, redde de middenvelder zijn land in de achtste finale met onderstaande omhaal.