Aanslag kan positief uitpakken voor Trumps imago: 'Hij is martelaar geworden'

Historicus Brinkley vindt ook dat Trump met zijn aftocht na de aanslag het beeld van 'een vechter' versterkt. "Hij stond op het podium met bloed op zijn gezicht, maar liet toch zien dat hij sterk en moedig was. Het zal goed aansluiten bij de herverkiezingshoop van Trump, omdat het mensen laat denken dat hij een vechter is en lef heeft."

Trumps aftocht is een heroïsch beeld, met de vuist en de Amerikaanse vlag. "Hij wist het: voordat ik het podium verlaat, ga ik een aantal onuitwisbare beelden en herinneringen voor mensen creëren", zegt Brinkley. Trump heeft een heel sterk instinct voor beeld, zegt Frank. "Ik kan me voorstellen dat de campagne scenario's als deze heeft geoefend."

Moordpogingen presidenten

De Verenigde Staten kent een geschiedenis van moordpogingen op presidenten. Eerdere presidenten die werden beschoten zijn onder anderen Theodore Roosevelt in 1912, Franklin Delano Roosevelt in 1933 en Harry Truman in 1950. Vier presidenten werden gedood door schutters: de eerste was Abraham Lincoln in 1865, daarna James Garfield (1881) en William McKinley (1901) en ten slotte John F. Kennedy in 1963.

De Amerikaanse geschiedenis wijst uit dat eerdere moordpogingen op presidenten een impact hebben op de populariteit van de persoon in kwestie. Volgens Brinkley werd de laatst neergeschoten president Ronald Reagan "een nationale held". Hij werd in 1981 neergeschoten voor een hotel in Washington. Reagan raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag. "Ze moesten hem opereren in het ziekenhuis in Washington en heel het land keek toe. Overleeft hij het? Wat is zijn toestand?"

'Trump wint goodwill'

Het neerschieten van Reagan zorgde voor een grote schok in het land, maar vergrootte ook zijn impact. "Reagan kon het land verenigen na dit vreselijke incident", legt Brinkley uit, die ook denkt dat de aanslag van Trump positief voor de Republikein uitpakt. "Trump wint goodwill. Vanuit puur een campagnestrategieoogpunt schaadt de gebeurtenis Trump niet. Hij krijgt een schot in zijn hoofd en gaat een dag of twee later weer de politieke arena in, dat brengt hem in een folklorecategorie."

Trump is nu onderweg naar Milwaukee, waar hij morgen tijdens de Republikeinse conventie formeel zal worden genomineerd als Republikeinse presidentskandidaat. Brinkley denkt dat "de menigte daar uit zijn dak zal gaan". "Trump komt hier goed uit. Hij is een martelaar geworden."

Daarmee wil hij de ernst van de gebeurtenis niet tekortdoen. "Het is een schrijnende gebeurtenis, die we niet snel zullen vergeten. Iedereen zal zich herinneren waar ze waren toen dit gebeurde. Het is een gebeurtenis waar we maanden over zullen praten, waar boeken over geschreven worden, en een die nog lange tijd bestudeerd zal worden."