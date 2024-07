Invaller Oyarzabal schiet Spanje vlak voor tijd naar Europese titel in finale tegen Engeland

Spanje is terug op de troon van het Europese voetbal. Twaalf jaar na de laatste titel werden de Spanjaarden door een 2-1 zege op Engeland voor de vierde keer Europese kampioen. Geen land won het EK vaker.

De stroef begonnen finale in het Olympiastadion van Berlijn werd aan het begin van de tweede helft opengebroken door een doelpunt van Nico Williams. Na de Engelse gelijkmaker van Cole Palmer was het uiteindelijk Mikel Oyarzabal die vier minuten voor tijd de eindstrijd besliste.

Foutloos EK

Na de foutloze tocht door Duitsland met zes overwinningen begon Spanje in het Olympiastadion vol vertrouwen aan de finale. In de openingsfase was de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente gretiger dan de Engelsen. De dreiging was met name zichtbaar als linksbuiten Nico Williams, een van de grote uitblinkers van het toernooi, de bal kreeg.

Maar Gareth Southgate had de Engelse defensie goed voorbereid op de Spaanse wapens. Rechtsback Kyle Walker kreeg steun van Declan Rice en John Stones om Williams te beteugelen. In balbezit vormde Walker dan weer met Bukayo Saka de gevaarlijkste tandem, waardoor de bal op één kant van het veld snel, maar ook vruchteloos, retour ging.