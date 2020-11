Dit zijn vanaf morgenavond de nieuwe coronamaatregelen (en -adviezen)

Het Stedelijk Museum tijdens de eerste lockdown - ANP

Vanaf morgenavond 22.00 uur worden de coronaregels aangescherpt. De besmettingscijfers moeten volgens premier Rutte sneller naar beneden. "Het is in de ziekenhuizen op veel plekken pompen of verzuipen", zei hij op een persconferentie met minister De Jonge. Het kabinet komt daarom met 'verzwaringspakket' voor het hele land. Dat geldt twee weken. Hieronder staan alle maatregelen op een rij; ze staan ook op de website van de Rijksoverheid. De algemene regel blijft: blijf zoveel mogelijk thuis en voorkom niet noodzakelijke reizen. Daarnaast beperkt het kabinet de maximale groepsgrootte op straat en binnen. Die gaat buiten van vier naar twee personen en thuis mogen per dag twee gasten worden ontvangen. Ook het maximale aantal mensen op bruiloften en uitvaarten wordt ingeperkt.

Alle publiek toegankelijke locaties gaan dicht. Daaronder vallen musea, theaters, sexclubs, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken.

Kappers en andere contactberoepen moesten in de eerste lockdown hun activiteiten staken, maar kunnen nu dus openblijven. Sport is volgens het kabinet een belangrijke lichamelijke en mentale uitlaatklep voor mensen, en daarom blijven de sportscholen ook open. Een beperkende maatregel is wel dat er geen groepslessen meer gegeven mogen worden.

Vrijwel alle competities en amateursporten in teamverband waren al stilgelegd. Verder roept het kabinet iedereen op om de komende maanden niet naar het buitenland te reizen. "De wereldkaart is nu sowieso al bijna compleet oranje of rood", zegt Rutte. Het kabinet wil met het advies voorkomen dat mensen besmettingen mee terugnemen van hun vakantie. Het geldt in ieder geval voor de kerstvakantie.

