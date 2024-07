Queer Amsterdam stapt uit Pride Walk na commotie over 'verbod' op vlag Israël

Stichting Queer Amsterdam trekt zich terug uit de organisatie van de Pride Walk 2024. Het evenement op zaterdag 20 juli gaat wel gewoon door. Queer Amsterdam heeft het besluit genomen vanwege ophef deze week over hun bericht op sociale media dat Israëlische vlaggen niet toegestaan waren bij de Pride Walk.

Burgemeester Halsema had ook kritiek op het bericht en zei dat er helemaal geen vlaggenverbod was bij de Pride Walk. Een dag later bood Queer Amsterdam excuses aan voor de 'verwarrende formulering' en een gebrek aan context bij het bericht.

'We kunnen niet alle vlaggen steunen'

Vandaag laat de organisatie op Instagram weten dat het uit de organisatie van de optocht in Amsterdam stapt. "Wij vinden het belangrijk om compromissen te maken, maar niet in de mate dat we uit het oog verliezen wie we zijn en waar we voor staan", zegt de lhbti-organisatie in de verklaring. "We kunnen niet alle vlaggen verwelkomen of steunen in dit politieke klimaat."

De organisatie legde eerder uit dat het tegen zionisme is en de onderdrukking van het Palestijnse volk. "We hebben het gevoel dat deze discussie afleidt van de belangrijke boodschap van de Pride Walk", zegt de organisatie.

'Schandalig'

Onder andere de fracties van de VVD en Volt in Amsterdam hadden vragen gesteld over het bericht van de stichting. Het besluit om expliciet alleen Israëlische vlaggen uit te sluiten werd door lokale politici discriminerend en schandalig genoemd. Burgemeester Halsema liet weten dat de organisatie geen recht heeft om demonstranten censuur op te leggen.

De Pride Walk wordt nu volledig georganiseerd door Stichting Homomonument, die laat weten het besluit van Queer Amsterdam te respecteren. "Het Homomonument is een open plek voor de gehele community en wij verwelkomen iedereen die staat voor een wereld van verdraagzaamheid, ongeacht je vlag."