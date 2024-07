Alleen Pogacar bestand tegen beukwerk Visma: 'Zeg jij maar hoe we hem moeten verslaan'

Van de 21 etappes in de Tour was de rit van vandaag misschien wel het meest op Vingegaards lijf geschreven. Met 197 kilometer was het de langste bergrit en met vijf zware beklimmingen en een finish bergop beloofde het een zware rit te worden.

Dat wérd het ook, dankzij het tactisch plan van Visma - Lease a Bike, dat maanden geleden al gesmeed werd. De renners van de Nederlandse ploeg reden de hele dag op kop van het snel uitdunnende peloton, om de koers maar zo hard mogelijk te maken. Of, zoals Vingegaard gisteren al zei: "Hoe zwaarder, hoe beter voor mij."

Beukwerk

"Als ik zie hoe snel andere klassementsrenners overboord gaan door al het beukwerk dat we de hele dag hebben gedaan, dan is het duidelijk dat er één iemand beter is", zei Visma-ploegleider Arthur van Dongen.

Door het beukwerk werd het een loodzware dag in de Pyreneeën voor het peloton. "Christophe Laporte reed er al op de eerste klim zeventig man af", keek Van Dongen terug. "Ik vond de hele ploeg heel sterk rijden en Wilco Kelderman was echt impresionant. Hij heeft heel lang op kop gereden op dit selectieve parcours."