Gemeente Den Haag stopt proef met hoge parkeertarieven

De gemeente Den Haag stapt af van het hoge parkeertarief in delen van de stad. Dat heeft het college in een brief aan de gemeenteraad laten weten. In plaats daarvan moet er een systeem komen waarbij het per uur duurder wordt om je auto te parkeren.

Vorig jaar mei ging in twee gebieden in Scheveningen en het centrum van Den Haag een proef van start waarbij er voor het parkeren altijd een dagkaart van 50 euro afgerekend moest worden. De gemeente wilde zo overlast voor omwonenden beperken, door bezoekers te laten uitwijken naar een parkeergarage.

Ondernemers kritisch

De proef met parkeren voor 50 euro duurde een jaar, en deze week volgde een evaluatie. Daaruit bleek volgens de gemeente dat bewoners over het algemeen tevreden zijn over de nieuwe aanpak, maar dat ondernemers minder positief zijn.

De ondernemers geven aan dat er sinds de proef minder klanten langskomen. Volgens hen hebben de hogere tarieven juist een nadelig effect, omdat het kort parkeren voor klanten hierdoor beperkt wordt. Enkele ondernemers geven daarnaast aan veel klachten te krijgen omdat veel mensen denken dat de hogere tarieven gelden in heel Scheveningen.

Het college noemt de proef een succes, maar door de kritiek van de ondernemers wordt toch gezocht naar een alternatief, meldt Omroep West. Er wordt nu gekeken naar een andere oplossing, namelijk het zogeheten progressief betalen. Bij dit systeem wordt het uurtarief steeds hoger naarmate er langer wordt geparkeerd.

Nieuw systeem

Hoe hoog deze tarieven gaan worden is nog niet bekend, maar het moet volgens het college fors meer worden dan wat je in een parkeergarage of op een groot parkeerterrein betaalt.

De gemeente moet de systemen nog wel in orde maken om de nieuwe manier van betalen mogelijk te maken. De verwachting is dat dit begin 2025 geregeld is. Tot die tijd wordt de proef met de dagkaart van 50 euro wel verlengd.