Trump-schutter werd op het dak ontdekt door agent, nog veel onduidelijk

Op foto's van omstanders is te zien dat Crooks een grijs T-shirt en een witte korte broek droeg. Het was een shirt van YouTubekanaal Demolition Ranch. Dat is een kanaal over vuurwapens met bijna 12 miljoen volgers. "What the hell", zegt de eigenaar van het kanaal op Instagram.

Ontdekt door agent

Vlak voordat Crooks het vuur zou hebben geopend, was hij op het dak ontdekt door een agent, zegt de lokale sheriff tegen de Washington Post. De politie keek op het dak omdat ze een melding hadden van een verdacht persoon die in de buurt van de bijeenkomst was gezien.

"De politie probeerde de man te vinden, doorzocht het gebied, maar kon hem niet vinden. Dus zeiden ze: laten we op het dak gaan kijken", zegt sheriff Michael T. Slupe tegen de krant. Volgens de sheriff was de agent net genoeg omhoog geklommen om de schutter te kunnen zien. Die richtte vervolgens zijn wapen op de agent. Slupe zegt dat de agent niet in kon grijpen, omdat hij met een hand de rand van het dak vasthield, en daardoor niet zijn pistool kon pakken.

"Hij liet vervolgens los omdat hij niet neergeschoten wilde worden", zegt Slupe. Op dat moment opende de schutter het vuur: