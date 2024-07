Meer bekend over vermoedelijke Trump-schutter, maar nog veel onduidelijk

Heel de VS wil weten wie Thomas Matthew Crooks is, de 20-jarige man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte moordaanslag op Donald Trump. Er komen steeds meer details over de vermoedelijke schutter naar buiten, maar over het motief is nog niets bekend.

"Ga niet speculeren" roept president Biden Amerikanen op. In een tv-verklaring benadrukte hij dat het FBI-onderzoek in volle gang is en dat er nog geen informatie is over het motief.

Ook Matthew Crooks, zijn vader, probeert naar eigen zeggen antwoord te krijgen op de vraag "what the hell is going on". Pas na verhoor door de politie wil hij iets zeggen over zijn zoon, verklaarde Matthew tegen CNN.

'Geweer van vader'

Het vermoeden is dat de 20-jarige Crooks, die kort nadat hij het vuur had geopend werd doodgeschoten door de veiligheidsdiensten, een vuurwapen van zijn vader heeft gebruikt. Dat zeggen twee politiebronnen tegen persbureau AP. Op de plek van de aanslag, in Butler Pennsylvania, is een semi-automatisch geweer gevonden. Dat zijn vuurwapens voor doelwitten op enkele honderden meters, die legaal te koop zijn in de VS.

Volgens Amerikaanse media had de vader het wapen ruim een half jaar geleden aangeschaft. Onderzocht wordt nog hoe de 20-jarige aan het geweer is gekomen. Voor zover bekend heeft hij geen strafblad.

De 20-jarige werd doodgeschoten op een dak tegenover het podium waar Trump een campagnetoespraak hield: