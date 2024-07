Pogacar piekt weer in zijn geliefde Pyreneeën: 'Ziet er heel goed uit nu'

Waar Tadej Pogacar zondag als een beest tekeer ging en op de fiets de grote schrik van iedereen was (in het bijzonder van Jonas Vingegaard), was de Sloveen na afloop uiterst vrolijk en zeer relaxt. "Ik hou van de Pyreneeën en de Pyreneeën van mij", lacht hij.

Dat lijkt een terechte conclusie van de leider in de Tour de France. De helft van de Tour-overwinningen in zijn carrière behaalde hij in dit berglandschap.

Daarnaast had Pogacar voorafgaand aan dit weekend 1 minuut en 14 seconden voorsprong op zijn concurrent Jonas Vingegaard, maar na een weekendje fietsen in de Pyreneeën is het verschil opgelopen naar meer dan drie minuten.

"Het ziet er nu heel goed uit. Dat zei ik al toen ik 1.14 minuten had, maar nu is het nog comfortabeler."

