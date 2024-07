Oppermachtige Alcaraz wint van Djokovic en prolongeert Wimbledon-titel

De tweede set ging nog harder dan de eerste. Hoewel Alcaraz die met dezelfde cijfers wist te winnen (6-2) had hij er nog minder tijd voor nodig. In iets meer dan een half uur zette hij Djokovic op een 2-0 achterstand in sets.

Pas in de derde set ging de Spaanse wervelwind iets liggen en kwam Djokovic beter in zijn spel. Na het winnen van de lange derde game in deze set slaakte de voormalig nummer één dan ook een harde kreet van opluchting.

Omdat Djokovic tot het einde bleef strijden, was de derde set ook de langste van de middag. Hij wist zelfs drie matchpoints van Alcaraz onschadelijk te maken. Toch bleek het slechts uitstel van executie en moest de Serviër zijn meerdere erkennen in de Spanjaard, die simpelweg een klasse beter was.